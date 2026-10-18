Ayazağa\'daki selde kayıp olarak aranan Murat Babajanov\'un cesedi Haliç\'te bulundu

Ayazağa'daki selde kayıp olarak aranan Murat Babajanov'un cesedi Haliç'te bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayazağa'daki sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cesedi Haliç'te bulundu. Böylece selde kayıp olarak aranan kişinin cesedine Haliç'te ulaşılmış oldu.
Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cesedine Haliç'te ulaşıldı
Kaynak: İHA
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