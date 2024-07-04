Aydın'da 28 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 28 aranan şahıs yakalandı

Aydın\'da 28 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında farklı hapis cezaları ile arananlar ve ifadeye yönelik arananlar da bulunuyor.

04.07.2024 11:17
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki günde icra edilen faaliyetlerde 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik olarak aranan 12 şüpheli şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 28 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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