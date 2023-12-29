Aydın\'da 40 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 20 bin adet içi doldurulmuş, 20 bin adet de boş olmak üzere toplamda 40 bin makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince gerçekleştirilen koordineli çalışmalarda İncirliova ilçesinde O.A. isimli şüpheli sigara sattığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait İncirliova ilçesinde ev ve arabasında yapılan aramada 20 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 20 bin adet boş makaron olmak üzere toplamda 40 bin makaron ile bin 217 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. - AYDIN