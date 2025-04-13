Aydın\'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 6 yıldır aranan ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü M.T. (66) isimli erkek ve S.T. (70) isimli kadın de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şahıs JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 6 yıldır aranan 'var olan veya var sayılan suç Örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü M.T. (66) isimli erkek ve S.T. (70) isimli kadın, 5 yıldır aranan 4 adet 'göçmen kaçakçılığı yapma, taksirle ölüme neden olma' suçlarından toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü N.K. (43) isimli erkek, 3 yıldır aranan 2 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 10 yıl hapis cezasına hükümlü M.T. (21) isimli erkek, 1 yıldır aranan 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, kadına karşı tehdit, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık, silahla tehdit, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 12 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü M.B. (37) isimli erkek şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN