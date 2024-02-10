Aydın\'ın Koçarlı ilçesinde aranan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre JASAT ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde hırsızlık suçundan 4 dosya, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 5 dosya olmak üzere toplam 9 suçtan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs Koçarlı'da kıskıvrak yakalandı. Ayrıca uyuşturucu ve hırsızlık suçları olmak üzere toplam 2 ayrı suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN