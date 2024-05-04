Aydın\'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için gerçekleştirdikleri çalışmaların yanı sıra aranan şahıslara da göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen koordineli faaliyette; Atburgazı Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 2313 Saylı Kanuna aykırılık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN