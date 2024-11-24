Aydın\'da Bandrolsüz Tütün Baskını

3.Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında, bir işyerinde 115 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca bandrolsüz tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesinde E.B. isimli şahsın işyerinde bandrolsüz tütün satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan adli aramada 156 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 67 bin adet boş makaron, 115 kilogram tütün ve 90 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.B. hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN