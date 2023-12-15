 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da düzensiz göçle mücadele operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da düzensiz göçle mücadele operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 374 kişi sorgulandı. Operasyon kapsamında 62 metruk bina ve 248 umuma açık yer kontrol edildi.

Aydın\'da düzensiz göçle mücadele operasyonu
15.12.2023 - 09:36,  Güncelleme: 09:37
Abone Ol

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 374 kişi sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 85 ekip ve 245 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde; 4 bin 290 yerli ve 84 de yabancı olmak üzere toplamda 4 bin 374 şahıs ve sorgulanırken, 62 metruk bina ve 248 umuma açık yer kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Aydın, Göçmenler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da düzensiz göçle mücadele operasyonu - Son Dakika


09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15
Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06
Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor

Son Dakika
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
07:30 7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
04:00 ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve NATO ittifakını görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 09:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da düzensiz göçle mücadele operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement