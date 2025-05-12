Aydın\'da Feci Kaza: Sürücü Yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde takla atan Tofaş otomobil kağıt gibi ezilirken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Aydın- Denizli karayolu Salavatlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 09 FV 447 plakalı otomobil önünde seyreden kamyona çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada Tofaş otomobil kağıt gibi ezilirken, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Araçtan kurtarılan sürücü T.Ö. sağlık ekiplerine teslim edilirken, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araö çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN