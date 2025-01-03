Aydın\'da Göçmen Kaçakçılığına Darbe

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Aydın'da jandarma ekipleri 2024 yılında 49 operasyonda 119 göçmen kaçkçılığı şüphelisini yakalarken, bunlardan 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerde, 49 Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 119 şüpheli gözaltına alınırken, 58 şüpheli (organizatör) adli makamlarca tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Yakalanan 3 bin 292 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne, çok sayıda bot, bot motoru, benzin ve deniz malzemesi ele geçirildi. - AYDIN