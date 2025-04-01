Aydın'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 5 yıl cezası olan F.A., jandarma operasyonuyla yakalandı.

01.04.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheli düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan F.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Çine, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası

09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
07:11 TSK’dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:10 Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler
13:48 Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
13:47 Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
13:43 Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
13:03 Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:39 İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 10:28:16. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement