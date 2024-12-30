Aydın\'da Huzur ve Güven Uygulaması

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 3 548 şahıs sorgulanırken, 881 araç kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Huzur ve Hızır timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması (1774 Sayılı Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü kapsamında) 47 unsur ve 151 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 548 şahıs sorgulandı, 881 araç kontrol edildi, 28 araca toplam 67 bin 211 TL idari yaptırım uygulanarak 9 araç trafikten men edildi. Ayrıca 123 umuma açık yer, 1 AVM, 33 metruk yapı, 37 okul çevresi, 70 park-bahçe ve 22 işletme de kontrol edildi. Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN