Aydın'da Jandarma'dan Kutlama Denetimi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma'dan Kutlama Denetimi

Aydın\'da Jandarma\'dan Kutlama Denetimi

Jandarma, düğün ve kutlamalarda ateş açılmasını önlemek için 'Mutluluğa kurşun sıkma' mottosuyla denetim yapıyor.

02.05.2025 11:41
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Aydın'da jandarma ekipleri, kutlamalarda havaya açılan ateş sonucu istenmeyen durumların yaşanmaması adına gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşları da 'Mutluluğa kurşun sıkma' mottosuyla bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğün, nişan, asker eğlencesi, maç ve bayram kutlamaları gibi faaliyetlerdeki kontrollerine aralıksız devam ediyor. Kutlamalarda yasak olmasına rağmen kullanılan silahlarla havaya ateş açılması sonucu yaşanan kazaların önüne geçilmesi ve denetimlerin yapılması adına çalışmalarını sürdüren ekipler, gerçekleştirdikleri devriyelerde "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" mottosuyla vatandaşları bilgilendiriyor. Ayrıca hazırlanan afiş ve görseller de vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlere asılarak farkındalık oluşturuluyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerinin son durağı Karpuzlu ilçesi oldu. Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığınca Ömerler, Çobanisa ve Güney mahallelerindeki vatandaşlar bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma'dan Kutlama Denetimi - Son Dakika

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