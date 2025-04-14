Aydın\'da Jandarma Denetimleri

Aydın'da jandarma ekipleri 4 bin 416 şahsı sorgularken 498 aracı da kontrol etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 45 unsur ve 141 personelin katılımı "1774 Sayılı Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda

4 bin 416 şahıs sorgulanırken, 498 araç kontrol edildi. 46 araca 125 bin 607 TL idari işlem yapılarak 1 araç trafikten men edildi. 92 umuma açık yer, 1 AVM, 29 metruk yapı, 36 okul çevresi, 65 park-bahçe 18 işletme ise ekipler tarafından kontrol edildi. - AYDIN