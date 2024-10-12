Aydın'da Jandarma Operasyonları: 31 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonları: 31 Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Jandarma Operasyonları: 31 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma, 48 saatte 31 şahsı yakalayarak güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

12.10.2024 13:26
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Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında 48 saatte gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 31 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 16, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 2 ve ifadeye yönelik olarak 10 olmak üzere toplamda 31 şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 31 şahıs arasında, narkotik suçlardan 2, kasten öldürme suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 2, yağma suçundan 1, fuhuş suçundan 1 ve diğer suçlardan da 24 şahıs bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonları: 31 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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