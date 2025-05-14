Aydın\'da Jandarmadan Büyük Operasyon

Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 30 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün icra edilen operasyonlarda 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan çeşitli suçlara karışan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3, ifadeye yönelik aranan 13 şahıs bulunduğu öğrenildi. - AYDIN