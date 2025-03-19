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Aydın'da Kaçak Kazı Operasyonu

Aydın\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Köşk'te kaçak kazı yapan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı, adli süreç başlatıldı.

19.03.2025 11:49
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanuna Muhalefet" suçunu işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Başçayır Mahallesi Asar mevkiinde M.S., S.K., F.A., H.S., K.A., A.S., C.Y. ve L.A. isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca şüphelilerle birlikte 1 adet 16-30 hilti, 1 adet jeneratör, 2 adet hilti ucu, 1 adet el dedektörü, 5 adet 1.5 litre boş pet şişe, 1 adet 2.5 litre boş pet şişe, 1 adet el testeresi, 1 adet nacak, 4 çift iş eldiveni, 4 adet maske, 3 adet 10 metre uzunluğunda ip ve 1 adet 15 metre uzunluğunda uzatma kablosu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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