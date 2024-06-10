Aydın'da NARKOÇELİK-22 Operasyonunda 8 Sokak Satıcısı Tutuklandı

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Jandarma ekipleri tarafından Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 ilde düzenlenen 'NARKOÇELİK-22' operasyonlarında Aydın'da yakalanan 42 sokak satıcısından 8'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-22' operasyonlarının gerçekleştirildiğini açıklamadı. Operasyonlarda; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56'sı tutuklandı. 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aydın'da 8 kişi tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ise; 2 bin 340 adet uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 42 sokak satıcısından 8'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı. - AYDIN