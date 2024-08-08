Aydın\'da Orman Yangını: Başkan Zencirci Tarifsiz Üzüntü İçerisinde

3.Sayfa

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, gece mesaisini yangın bölgelerinde geçiren Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Tarifsiz bir üzüntü içerisindeyim, umarım en kısa sürede daha fazla yangın yaşanmadan söndürülür" dedi.

Germencik Gümüşköy mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın bölgesinde bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, söndürme çalışmalarına katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Zencirci; "Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması en büyük tesellimiz" diyerek yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Ciğerlerimiz yanıyor"

Tarifsiz bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek yangının en kısa sürede kontrol altına alınması temennisinde bulunan Başkan Zencirci; "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Aydın Valimiz Yakup Canbolat, CHP Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz ile birlikte koordinasyon noktasında söndürme çalışmalarını takip ettik. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler orman yangınına havadan ve karadan müdahale ederek fedakarca bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Ciğerlerimiz yanıyor çok üzgünüz, umarım en kısa sürede söndürülür" dedi.

Moralı Mahallesi'nde mezarlıkta meydana gelen yangın kontrol altına alınırken Gümüşköy'de yeniden başlayan yangına da müdahale çalışmaları sürüyor. Başkan Zencirci; "Moralı Mahallemizde mezarlıkta da yangın çıktı ve kontrol altına alındı. Gümüşköy Mahallemizde de yangın yer yer yeniden başladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması en büyük tesellimiz. Gece boyu halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Mesaisini gece boyunca sürdüren Başkan Zencirci, yangın bölgelerinde incelemelerine devam ederken, vatandaşlarla da görüşerek taleplerini dinleyip 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - AYDIN