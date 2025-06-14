Aydın\'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen orman yangını çıkarken, yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri sürüyor.

Yangın, kırsal Dampınar Mahallesi yakınlarında saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlere karadan müdahale ederken, orman teşkilatına bağlı helikopter de havadan sortileri ile ekiplere havadan destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - AYDIN