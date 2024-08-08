Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Söke ilçesine kadar yayıldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, itfaiye ve orman araçlarına su takviyesi yapılıyor.

08.08.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy'de dün öğlen saatlerinde başlayıp rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, dünden bu yana tam mesai yapan itfaiye ve orman araçlarına tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle dün başlayan yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Şiddetli rüzgarın etkisi ile Gümüşyeni Mahallesi'nden Söke Argavlı Mahallesi'ne kadar yayılan yangın, gece saatlerinde rüzgarın yeniden yön değiştirmesi ile Gümüşdağ mevkiine geçti. Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterlerin havadan müdahalesini sürdürdüğü yangında, sabah havanın aydınlanması ile birlikte bölgedeki tüm helikopter ve uçaklar Gümüşdağ bölgesindeki yangına sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm çevre ilçelerin ve çeşitli özel kurumların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, şu an itibariyle Gümüşdağ bölgesinde çeşitli bölgelerde zaman zaman yükselen dumanlara uçak ve helikopterler anında müdahale ediyor.

Yaklaşık 22 saattir tam mesai yapan itfaiye ve orman araçları da dönüşümlü olarak konuşlandırma merkezine gelerek, su takviyesi yapıyor. Gümüşköy Mahallesi'nde konuşlandırılan tankerden su takviyesini tamamlayan araçlar yeniden Gümüşdağ bölgesine çıkarak söndürme ve soğutma çalışmalarına karadan devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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