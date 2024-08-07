Aydın\'da Orman Yangınına Büyükşehir Ekipleri Müdahale Ediyor

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- Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp Söke ilçesine sıçrayan orman yangına hızla müdahalede bulunan Büyükşehir ekipleri, teyakkuza geçerken, bölgede incelemelerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İtfaiye ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Öğleden sonra saat 14.30 sıralarında Germencik ilçesi Gümüşyeniköy'de başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan yangında söndürme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu incelemelerde bulundu. Yangının ilk çıktığı andan bu yana söndürme çalışmalarına yoğun bir çabayla devam eden itfaiye ekipleri, alevlere 30 araç ve 120 personel ile müdahale ediyor. Ayrıca yangın bölgesine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile ASKİ ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir ekipleri, teyakkuz haline geçerken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Öğlen saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir kez daha can ve mal güvenlikleri için yangınlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN