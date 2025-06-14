Aydın\'da Orman Yangınına Havadan Yoğun Müdahale

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangına 6 helikopter ile havadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Yangın, kırsal Dampınar Mahallesi yakınlarında saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlere karadan müdahale ederken, orman teşkilatına bağlı helikopterler de havadan sortileri ile ekiplere havadan destek veriyor.

Havadan yoğun müdahale sürüyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yangına 6 helikopter ile havadan yoğun müdahalenin yanı sıra, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer olmak üzere 23 kara aracı ile 101 personelle de karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN