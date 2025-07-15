Aydın\'da Orman Yangınları İçin Bilgilendirme

Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca Köşk ilçesinde vatandaşlara yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı "Her şey Elimizde" mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürü dağıtıldı. Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının artmasından dolayı su ihtiyacı olan can dostlarımız için kapı önlerine su koymaları konusunda da bilgilendirme yapıldı. - AYDIN