Aydın\'da Orman Yangınlarını Önleme Tedbirlerine Uymayanlara 293 Bin 436 TL İdari Para Cezası

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Aydın'da orman yangınlarını önleme tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde Haziran ayında tedbirlere uymayan 147 kişiye 293 bin 436 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi kapsamında, 01-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 6831 Sayılı Orman Kanunun 74'üncü Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66.Maddesi, Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi gereğince denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler çerçevesinde anız yakmaktan 2 şahsa 4 bin 104 TL, izinsiz ormanlık alana girişten 53 şahsa 108 bin 756 TL, kuru ot ve kuru dal yakmaktan 4 şahsa 8 bin 208 TL, yasaklanmış alanda mangal yakmaktan 88 şahsa 172 bin 368 TL olmak üzere toplam 147 şahsa 293 bin 436 TL idari yaptırım uygulandı. Aydın Valiliğinin 2024/1 Sayılı Genelgesi kapsamında belirtilen bölgelere girişler yasaklanırken, tedbirlere uymayanlar hakkında işlem yapılacak. - AYDIN