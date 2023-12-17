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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı, 19 şüpheli yakalandı.

Aydın\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
17.12.2023 - 09:33,
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ruhsatsız 1 tabanca ve 1 adet de av tüfeği ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan hakkında farklı suçlardan arama kararı bulunan 19 şüpheli de yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Aydın, Son Dakika

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