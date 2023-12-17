Aydın\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ruhsatsız 1 tabanca ve 1 adet de av tüfeği ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan hakkında farklı suçlardan arama kararı bulunan 19 şüpheli de yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN