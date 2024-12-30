Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan uygulamada şüpheli bir şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik icra edilen faaliyette esnasında Ovaköy Mahallesi'nde ikamet eden R.Y isimli şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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