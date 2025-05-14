Aydın\'da Siber Operasyon: 7 Şüpheli İfşa Edildi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen siber operasyonda 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 205 personelin katılımıyla siber operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde Didim, Efeler, Nazilli ilçelerinde hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 3 "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçundan 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında 90 işletme kontrol edilerek 4 bin 545 şahıs sorgulandı, aranan 1 şahıs yakalandı. - AYDIN