Aydın'da Son 48 Saatte 93 Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aydın'da Son 48 Saatte 93 Yangın Çıktı

Aydın\'da Son 48 Saatte 93 Yangın Çıktı
29.06.2025 18:09  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın il genelinde arkası kesilmeyen sıcaklıklar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, son 48 saatte çıkan toplam 93 yangına müdahale etti. Yangınlar, ekiplerin zamanla yarışarak gösterdiği özverili çalışma ile kontrol altına alındı.

Aydın'da son 48 aatte 93 yangın çıktı. Yangında yangına koşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri adeta zamanla yarıştı.Her 15 dakikada bir siren sesinin yankılandığı Aydın Büyükşehir İtfaiyesi'nde ateş savaşçıları yangından yangına koştu.

Aydın il genelinde artan sıcaklıklarla birlikte peş peşe çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerini seferber etti. Edinilen bilgiye göre, Aydın'da dün 49, bugün ise akşam saatlerine kadar 44 olmak üzere toplamda 93 yangın meydana geldi. Peşeşe ihbarların geldiği Aydın Büyükşehir İtfaiyesi'nde ekipler, insanüstü bir çabayla yangınları teker teker kontrol altına aldı. Her 15 dakikada bir yangın ihbarı ile sirenlerin çaldığı Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde, ekipler görevden merkeze dönmeye fırsat bulamadan aralıksız müdahalelerini sürdürdü. Gün boyunca süren bu fedakar mücadele, ateş savaşçılarının özverisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, Aydın'da yangın bakımından yılın en kritik günlerinin yaşandığını belirterek vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Son 48 Saatte 93 Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest

15:13
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
13:42
İsrail ordusundan sürgün haritası Gazze’deki mahalleleri tek tek işaretlediler
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
13:18
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
11:29
Park halindeki kamyona arkadan çarptı 4 kişi feci şekilde can verdi
Park halindeki kamyona arkadan çarptı! 4 kişi feci şekilde can verdi
11:42
Kulüpler anlaştı 77 milyon euroluk golcü Fenerbahçe’ye geliyor
Kulüpler anlaştı! 77 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor
11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
11:14
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol’dan ’sistem’ ve Murat Ongun itirafları
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
11:04
Futbolseverler ekran başına Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
11:04
Kamyonette kahreden görüntü
Kamyonette kahreden görüntü
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 18:12:25. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Son 48 Saatte 93 Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.