Aydın'da Taklit Parfüm Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Taklit Parfüm Operasyonu

Aydın\'da Taklit Parfüm Operasyonu

Jandarma, Aydın'da 1.150.000 TL değerinde taklit parfüm ele geçirdi, bir şüpheli gözaltında.

26.03.2025 14:22
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan çeşitli markalara ait taklit parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte replika, taklit, tağşiş ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. Germencik ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında; 458 paket çeşitli markalarda taklit parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olduğu öğrenilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Taklit Parfüm Operasyonu - Son Dakika

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