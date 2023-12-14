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Aydın'da traktör römorkunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da traktör römorkunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada, traktör römorkunun devrilmesi sonucu Mehmet Damlıca isimli şahıs hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Damlıca'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Aydın\'da traktör römorkunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti
14.12.2023 - 14:12,
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktör römorkunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Bağarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere içerisinden traktör römorkuna kum yüklendiği esnada, yükü taşıyamayan römorkun devrilmesi sonucu Mehmet Damlıca isimli şahıs traktör ile römork arasında sıkıştı. Yanında bulunan arkadaşlarının olayı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkarılan Damlıca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Damlıca'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Koçarlı, Aydın, Soruşturma, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da traktör römorkunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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