Aydın\'da Traktör Sürücülerine Güvenlik Eğitimi

Aydın'da jandarma ekiplerince traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, ROPS sistemi başta olmak üzere güvenlik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Efeler Şahnalı Mahallesi, Karpuzlu Ulukonak ve Tekeler Mahalleleri ile Kuyucak Çamdibi ve Yöre Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle kahvehanelerinde bulunan vatandaşlar ve traktör sürücülerine Trafik Jandarması tarafından, traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) sistemi ile traktörlerin gece-gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında ve motosiklet kullanımı ve kask kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN