Aydın\'da Yangınlarla Mücadele Artıyor

Aydın'da son 48 aatte 93 yangın çıktı. Yangında yangına koşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri adeta zamanla yarıştı.Her 15 dakikada bir siren sesinin yankılandığı Aydın Büyükşehir İtfaiyesi'nde ateş savaşçıları yangından yangına koştu. Yangınlara karşı fedakarca mücadele veren ateş savaşçılarına teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, itfaiye filosunu daha da güçlendireceklerini belirtti.

Aydın il genelinde artan sıcaklıklarla birlikte peş peşe çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerini seferber etti. Edinilen bilgiye göre, Aydın'da dün 49, bugün ise akşam saatlerine kadar 44 olmak üzere toplamda 93 yangın meydana geldi. Peşeşe ihbarların geldiği Aydın Büyükşehir İtfaiyesi'nde ekipler, insanüstü bir çabayla yangınları teker teker kontrol altına aldı. Her 15 dakikada bir yangın ihbarı ile sirenlerin çaldığı Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde, ekipler görevden merkeze dönmeye fırsat bulamadan aralıksız müdahalelerini sürdürdü. Gün boyunca süren bu fedakar mücadele, ateş savaşçılarının özverisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, Aydın'da yangın bakımından yılın en kritik günlerinin yaşandığını belirterek vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

"İtfaiye filosu güçlendirilecek"

AYdın'ın gerek coğrafi yapısı gerekse ikim ve bitki örtüsü bakımından yangına hassas bir il olduğunu bu nedenle arazi ve orman yangınlarına karşı yılın 6 ayı teyakkuzda olduklarını belirten AYdın Büyükehir Beleidye Başkanı Özlem Çerçioğlu, görevlerini fedakarca yerine getiren itfaiye personeline ve gönüllü olarak yangın mücadelelerine destek veren herekese teşekkür ederkene, Aydın Büyükehir Beleidyesi olarak İtfaiye Filosu'nu daa da güçlendireceklerini belirtti. BU kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne 40 yeni araç daha alınacağı belirtildi. - AYDIN