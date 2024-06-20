Aydın'da Yılan Isırması: MHP Eski İlçe Başkanı Tedavi Altına Alındı

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın'da yılanlar tehlikeli olmaya başladı. Geçen yıllara oranla bu yıl çok daha fazla görülen yılanlardan biri Aydın'ın Karacasu ilçesinde Murat Uysal adlı şahsı ısırdı. İlk müdahalesi Karacasu İlçe Hastanesi'nde yapılan Uysal, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan MHP eski ilçe başkanı Murat Uysal, bahçede fark etmeden oldukça zehirli olan engerek yılanın üzerine bastı. Bu sırada yılan Uysal'ı parmağından ısırdı. Yılan zehrinin etkisi ile aniden fenalaşan Uysal, ilçede bulunan hastaneye gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Murat Uysal, durumu ciddi olduğu için Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Uysal'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından kendisini ısıran yılanın fotoğrafı ile paylaşım yapan Uysal, "Birazcık sarstı ama ben sağlam kaldım" diyerek sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. - AYDIN