Aydın\'da Zirai Alanda Yangın

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zirai ve makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaz Mahallesi'ndeki zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. - AYDIN