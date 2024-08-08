Aydın\'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Aydın'daki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Yangına hava müdahalesi gece de sürdü

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy'de dün başlayıp rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayılan yangın bölgesinde 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri havadan, yer ekipleri ise karadan sabaha kadar çalıştı. Sabahın erken saatlerinde ise 7 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi geniş bir alana yayılarak Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaştı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre illerden de yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Söndürme ekiplerinin yanında TOMA, AFAD, Jandarma, UMKE ve Kızılay ekipleri de yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde görev aldı. Yangına karadan arazözler, iş makineleri, tankerler ile müdahale edilirken, havadan 9 uçak, ikisi gece görüşlü 9 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü.

Gece havadan iki helikopter müdahale etti

Havanın kararması ile birlikte yangına müdahale için 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Gece görüşlü helikopterlerin sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere havadan müdahalesi sürerken yer ekipleri de mücadeleye destek verdi. Sabahın erken saatlerinde de 7 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına başladı.