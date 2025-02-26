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Aydın Devlet Hastanesi'nde yangın

AYDIN - Aydın Devlet Hastanesinde yangın çıktı. Hastaların bir kısmı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Aydın Devlet Hastanesinde, çamaşırhane ve ve terzihanenin bulunduğu alt katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaların bir kısmı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.