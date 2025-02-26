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Aydın Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Hastanenin bodrum katında çıkan yangın nedeniyle hasta ve refakatçilerin bir bölümü tahliye edildi

AYDIN - Aydın Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın dolayısıyla hastanenin bir bölümünü duman kapladı. Hastaların bir kısmı ile refakatçiler tahliye edildi. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi'nde bulunan Aydın Devlet Hastanesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin eksi 1 katında bulunan terzihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dolayısıyla hastanenin bir bölümünü duman kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle hastanede bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, kapılarda yoğunluk oluşunca itfaiye ekipleri tarafından hastanenin arka bölümünde bulunan yangın merdivenin kapısı kırılarak vatandaşların buradan da tahliyesi sağlandı.

Ekipler seferber oldu

Yangının ardından kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri hastanede kontrolü sağladı. AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu da bizzat olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarındaki koordinasyonu sağladı. AFAD'ın başarılı çalışmaları sonucu hastanede durum kısa sürede normale döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliyesi devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.