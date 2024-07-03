Aydın\'ın Koçarlı ilçesinde saman deposu yangını

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen saman deposu yangını korkuttu.

Yangın, Şahinciler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyeye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını yakından takip ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN