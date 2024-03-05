Aydın Karpuzlu'da Ağaçta Asılı Halde Bir Şahıs Bulundu - Son Dakika
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Aydın Karpuzlu'da Ağaçta Asılı Halde Bir Şahıs Bulundu

Aydın Karpuzlu\'da Ağaçta Asılı Halde Bir Şahıs Bulundu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir şahıs ağaçta asılı halde bulunurken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 47 yaşındaki Davut Armut'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

05.03.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir şahıs ağaçta asılı halde bulunurken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Karpuzlu girişindeki benzin istasyonunun arkasında bulunan bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede ağaca asılı birinin olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri ağaca asılı halde bulunan kişinin 47 yaşındaki Davut Armut olduğunu belirledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Karpuzlu'da Ağaçta Asılı Halde Bir Şahıs Bulundu - Son Dakika

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