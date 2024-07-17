Aydın Söke\'de Park Halindeki Otomobil Yanmaya Başladı

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Aydın'ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan Şenkaya Sitesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Araç sahibinin yangından yaklaşık 10 dakika önce park ettiği otomobil, bir anda alevler içinde kaldı. İlk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı, ancak alevler hızla büyüdü.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri tamamen söndürdü. Ancak, otomobil kullanılamaz hale geldi. - AYDIN