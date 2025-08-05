Aydınlı Çiftçiler Su İçin Eylemde

Kuraklığın etkisini her geçen gün hissettirdiği Aydın'da çiftçiler su eylemine başladı. Menderes Nehri'nden akan suyun kendilerine kullandırılmadığını belirten çiftçiler, Aydın Milletvekillerine "Adaletli olun" çağrısında bulundular.

Büyük Menderes Nehri Havza yatağında tarım yapan Aydın Efelerdeki çiftçiler bugün öğlen saatlerinde Devlet Su İşleri'nin Aydın Ovası Sulaması İşletme ve Bakım Başmühendisliği yanında bulunan regülatör önünde toplanıp yetkililerden su istediler. Su dağıtımında adaletsizlik yapıldığını ileri süren çiftçiler Aydın'daki siyasetçilerin Söke çiftçisini kayırdığını iddia ederek adalet istediler.

Öğlen saatlerinde Aydın Ovası'na su salınan Baltaköy Regülatörü önünde toplanan çiftçilerin eylemine karşı jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nu da çiftçinin hakkını savunmamakla suçlayan çiftçiler, tarlaların arasından akıp giden Menderes Nehri'ndeki sudan günlerdir alamadıklarını belirttiler. Aydın siyasetinde Söke'nin daha etkin olduğu için Aydın Efeler'deki çiftçinin ezildiğini iddia eden çiftçiler Söke Ovası için verilen 5 günlük sürenin dolmasına rağmen halen Aydın Ovası'na su salınmadığını ve ürünlerin yanmak üzere olduğunu belirttiler.

Bir zamanlar taşkın sorunu ile mücadele edilen Batı Anadolu'nun en büyük nehri olan 548 km uzunluğundaki Menderes Havzası'na hayat veren Büyük Menderes Nehri, kuraklık nedeniyle debisini kaybedince Aydın'ın en büyük sorunu susuzluk oldu. Aydın Ovası'nın Doğu kısmında kalan üreticiler nehirden ihtiyacı olan suyu alınca ilin Batı kısmında kalan Söke Ovası'ndaki çiftçiler susuzluktan dert yanıyor. Su Söke Ovası'na salınınca bu defa Doğu bölgesindeki çiftçiler susuzluktan dert yanıyor. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün su planlamasını akılcı ve adilane yapmasını isteyen çiftçiler işe siyaset girince çiftçilerin mağduriyet yaşadığını ileri sürdüler.

Debisi 110 m3'e kadar ulaşan ve yaklaşık 25 bin kilometre havzası bulunan Büyük Menderes Nehri'nde su planlamasının adilane bir şekilde yapılmasını isteyen Aydınlı çiftçiler adına konuşan Murat Küçükgüldal, Mutlu Tuna ve Şevki Çıbık "Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu su bitiyor. Bu kapakların bugün açılıp Aydın Ovası'na su verilmesini istiyoruz. Biz bu yıl yaklaşık 30 gün su aldık. Henüz ürününü 2. suyu vermeyen arkadaşlarımız var. Bizim bu durumumuzu isterlerse Söke'deki çiftçiler de görebilir. Şu an bu suyun kapatılıp Aydın'daki beton kanallara verilmesi gerek. Bu su barajlardan gelen su değil. Yağan yağmurların suyu. Yarın bu su kalmayacak ve bu kadar çiftçi mağdur olacak. Biz yetkililerden tüm suyu istemiyoruz. Suyun 2 kapağı Aydın Ovası'na verilsin. Geri kalan 2 kapağı ise Söke'ye gönderilsin" diyerek yetkililerden yardım istediler.

"Eşit bir şekilde bu suyu paylaşalım"

Söke çiftçisinin 5 günlük su talebi olduğunu ve bu taleplerinin yerine getirildiğini kaydeden çiftçilerden Mustafa Öner, "Söke Ovası için verilen 5 günlük su salım süresi tamamlandı. Bugün 6. gün. Maalesef milletvekillerimiz Aydın çiftçisinin talebini duymuyor görmezden geliyor. Sadece oy zamanı gelip oy istiyorlar. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Biz demiyoruz bu suyu biz alalım Söke almasın. Suyun çoğunluğu yine Söke'ye salınabilir ama bize de burada su verilsin. Bizim kanallarımız kapalı ve suyun hepsi Söke'ye akar durumda. Bize Söke'de hiç sulanmayan araziler var 4-5 gün bekleyin dediler. Biz bekledik. Bugün 6. Gün halen daha bize su verilmiyor." Diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini ve suyun adil dağıtılmasını istediler. - AYDIN