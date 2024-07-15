Aydınspor Taraftar Grubu Kurucusu Veysel Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

3.Sayfa

Aydın spor'un taraftar grubu Asi Kankalar'ın kurucusu Veysel Özkan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özkan, son yolculuğuna Aydınspor bayrağı sarılı halde uğurlandı.

Asi Kankalar taraftar grubu kurucusu Veysel Özkan, genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi başta ailesi olmak üzere spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Aydınspor bayrağı sarılı Özkan'ın tabutu, Bey Camisi'ne getirildi. Özkan'ın Bey Camii'ndeki cenazesine MHP Aydın eski İl Başkanı ve 13. Dönem MKYK üyesi Burak Pehlivan, Aydınspor Başkanı Kinyaz Karakaya, iş insanı Alparslan Sargın, Asi Kankalar Taraftar Grubu, spor camiasından antrenörler, futbolcular, yöneticiler, ailesi ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Özkan'ın cenazesi, Mesutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN