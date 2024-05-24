Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 2 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme başkanı, adli kontrol tedbirleri devam eden sanıkların mevcut hallerinin devamına, firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesine ve yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

24.05.2024 12:26
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme başkanı, avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayacağını bildirdi. Söz verilmesi üzerine sanık Gökhan Çanga'nın avukatı, yargılamanın kör dövüşüne döndüğünü, gizli tanık M7U3H9F8C4'nin kendisini ortaya çıkartarak bu kumpası ifşa ettiğini söyledi. Dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini belirten avukat, mahkeme başkanına, "Savunma mekanizmasına hiç yardımcı olmadınız. Bize çapraz sorgu yaptırmadınız. Bizim soru sormamızı engelliyorsunuz" dedi.

Avukat, müvekkili Çanga'nın sosyal hayata kazandırılması gerektiğini söyleyerek, kaçma şüphesinin olmadığını ve bu nedenle tahliyesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesini, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesini talep etti.

Verilen 1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, adli kontrol tedbirleri devam eden sanıkların mevcut hallerinin devamına, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesine ve Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika

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