Ayı Mahalleye İndi

Mahalleye inen boz ayı çöpte yiyecek aradı
ARDAHAN - Ardahan'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayı, kent merkezine indi.
Aç kalan ayı, merkez Halilefendi mahallesinde gündüz vakti çöp konteynerinde yiyecek ararken görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan ayı daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
O anlar anbe an cep telefonuyla kaydedildi.
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