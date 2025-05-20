Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısına uğrayan vatandaş, köpekler sayesinde kurtuldu.
Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanları için mahalleye giden B.Ç., bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kolundan ve omzundan yaralanan B.Ç.'nin imdadına köpekler yetişirken, ayı ormanlık alana doğru kaçtı. Yaralı vatandaş, Pülümür toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan ilçe sakinleri, merkeze kadar inen ayılar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayı Saldırısından Köpekler Kurtardı - Son Dakika
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