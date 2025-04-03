Çanakkale\'de umuda yolculuk faciayla son buldu! 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri intikal etti.
İlk belirlemelere göre; ekipler 5 kaçak göçmenin cansız bedenlerine ulaştı. 25 kişi ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi.
Sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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