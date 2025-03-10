Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede yangın çıktı.
Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İnönü Caddesi 702. Sokak Kat: 4 D: 8 adresinde muhtemelen elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arasöz ve 12 ekip ile müdahale etti.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dördüncü kattaki evde ciddi maddi hasar oluştu.
Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayvalık'ta Dördüncü Katta Yangın - Son Dakika
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