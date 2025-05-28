Ayvalık'ta Mahsur Kalan Yürüyüşçüler Kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Mahsur Kalan Yürüyüşçüler Kurtarıldı

Ayvalık\'ta Mahsur Kalan Yürüyüşçüler Kurtarıldı
28.05.2025 08:22
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yürüyüşe çıkan 27 kişi, kötü hava nedeniyle mahsur kaldı ve kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan Maden Adası'na denizin ortasındaki sığlıktan yürüyerek geçerek doğa yürüyüşüne çıkan ancak geçiş yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle kapanmasından dolayı mahsur kalan vatandaşları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Mahsur kalan vatandaşların bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçerek KB-11 ve KB-4305 ve bir dalış timiyle olay yerine gitti. Sahil Güvenlik Botları tarafından bölgede mahsur kalan ve geri dönemeyen 27 doğa yürüyüşçüsü vatandaş, Alibey Adası Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'ne getirilerek operasyon sonlandırıldı.

Kurtarılan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ederek, evlerine döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Mahsur Kalan Yürüyüşçüler Kurtarıldı - Son Dakika

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