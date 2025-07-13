Ayvalık\'ta Otomobil Denizle Buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak denize uçtu. Kazada aracın sürücüsü denizin içinde batmakta olan otomobilin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Sürücü, çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 61 AIZ 6107 plakalı otomobil, tek yönlü yolda kontrolden çıkarak önce bir elektrik direğine çarptı, ardından denize uçtu. Araç sürücüsü, batmakta olan aracın sunroofundan çıkmayı başararak otomobilin tavanına çıktı. Dakikalarca batan aracın üzerinde yardım bekleyen sürücü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle tekneye alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR